Wittenberge

Ein Spaziergänger fand am Mittwochnachmittag um kurz vor 15 Uhr eine Granate im Hauseingang eines Mehrfamilienhauses in Wittenberge. Die Polizei sperrte den Fundort in der Johannes-Runge-Straße sofort weiträumig ab.

Anwohner kommen in Notunterkunft

„Wir können davon ausgehen, dass die Bombe dort mutwillig platziert wurde“, sagt Einsatzleiter Gabor Schmidt von der Polizei. Die Einsatzkräfte vermuten scharfe Munition. Derzeit richten sie einen Sperrkreis von 300 Metern ein und evakuieren die Anwohner.

Polizeikräfte aus der ganzen Prignitz sind im Einsatz. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Am Abend löste die bundesweite Notfallinformations- und Nachrichtenapp „Nina“ aus. Demnach sind insgesamt 16 Straßen von der Evakuierung betroffen. Die Anwohner kommen in einer Notunterkunft in der Turnhalle in der Dr.-Salvador-Allende-Straße unter.

Dort sind bereits die Schnelleinsatz Einheit, der Rettungsdienst und die Feuerwehr eingetroffen. Bisher hält sich der Ansturm jedoch in Grenzen. „Die meisten Bewohner kamen bei Bekannten unter“, sagt der Einsatzleiter der Polizei

Weitere Evakuierungen möglich

Bislang sind vier Anwohner dort eingetroffen. Noch ist nicht auszuschließen, dass der Sperrkreis womöglich noch vergrößert wird. Alle umliegenden Bürger sind aufgefordert auf Lautsprecherdurchsagen zu achten.

Kein Durchkommen – die Straßenzüge um den Fundort sind gesperrt. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Sie sollen sich auf eine mögliche Evakuierung vorbereiten – Dokumente und Medikamente bereitlegen. Der Einsatzort, 300 Meter um die Johannes-Runge-Straße, sollte gemieden werden, so die Einsatzleitung, um sich selbst um die Einsatzkräfte nicht zu gefährden.

Nicht der erste Vorfall

Noch ist völlig unklar wie es weitergeht. Der Bereich bleibt weiträumig abgesperrt. Das Landeskriminalamt soll in den nächsten Minuten am Einsatzort eintreffen. Zwischenzeitlich ist bestätigt, es sich um die Spitze einer Granate handeln soll.

Erst vor wenigen Tagen kam es zu einem ähnlichen Vorfall in der Wittenberger Innenstadt. Ein Anwohner fand im Bereich des Gehwegs eine verrostete Granate. Experten des Landeskriminalamts transportierten die Granate zu einem nahe gelegenen Acker und sprengten sie dort.

Wird aktualisiert!

Von Marcus J. Pfeiffer