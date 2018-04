Wittenberge

Aufregung am Samstagnachmittag: Eine Person soll sich in Höhe der Bundesstraße 189 in der Elbe in einer Notlage befinden. Sofort machten sich gegen 16.40 Uhr alle verfügbaren Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und der Wasserschutzpolizei auf den Weg zur Unglücksstelle.

Kajakfahrer konnte sich aufrichten

Ein Kajakfahrer trieb in der Elbe. Er konnte sich wohl nicht mehr selbst auf seinem Paddelboot halten und kippte um, wie es seitens der Polizei auf Anfrage heißt. Doch noch während die Rettungskräfte sich auf Anfahrt befinden, gelang es dem Kajakfahrer sich selbst aufzurichten.

Kein Eingreifen der Rettungskräfte

Vor Ort dann die Entwarnung: Dem Verunglückten geht es gut. Er selbst lehnte Hilfe ab und setzte seine Fahrt offensichtlich verletzungsfrei fort. Die Einsatzkräfte konnten ohne Handlungsbedarf wieder einrücken.

Von Marcus J. Pfeiffer