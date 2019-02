Wittenberge Wittenberge - Krätze-Verdachts-Fall sorgte für Aufregung bei besorgten Eltern Behörden haben jetzt nach einem Krätze-Verdachts-Fall in Wittenberge die besorgten Eltern beruhigt. Bei einem Kind war der Verdacht geäußert worden, diese Krankheit zu haben. Mittlerweile hat ein Arzt aber attestiert, dass der kleine Patient gesund ist.

In der Kita Märchenland in Wittenberge sorgte ein Aushang, dass ein Kind an Krätze erkrankt sei, für Aufsehen. Quelle: Marcus J. Pfeiffer