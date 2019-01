Wittenberge

Aus Routine wurde Ernst: Polizisten suchten am Dienstagvormittag die Wohnanschrift eines jungen Mannes in der Lenzener Straße in Wittenberge auf. Er erschien nicht auf einem Gerichtstermin.

Der junge Mann wurde gegenüber den Polizisten immer aggressiver, bestätigt Stefan Rannefeld von der Polizeidirektion Nord auf Nachfrage. Es soll wohl auch ein Messer seitens des Mannes mit im Spiel gewesen sein.

Daraufhin zogen sich die Polizisten zunächst zurück. Über das weitere Vorgehen wird aktuell beraten. Vermutlich werden Spezialisten zum Einsatz kommen.

12.30 Uhr: Inzwischen ist ein Sondereinsatzkommando aus Potsdam eingetroffen, um des Mannes habhaft zu werden. Im Zuge dessen wird in wenigen Minuten die Lenzener Straße komplett gesperrt.

Weitere Informationen folgen!

Von Marcus J. Pfeiffer