Wittenberge

Ein Renault-Fahrer ist am Montag um 11.30 Uhr an der Ampelanlage B 189/Bentwischer Weg in Wittenberge offenbar eingeschlafen. Dem dahinter wartenden Autofahrer bleibt nichts anderes übrig, als die Polizei zu rufen.

3,75 Promille Alkohol

Beamte wecken den Fahrer und bemerken eine starke Schnapsfahne. Ein Atemalkoholtest zeigte 3,74 Promille an. Es erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus Perleberg.

Der Führerschein wurde gleich an Ort und Stelle beschlagnahmt.

Von MAZ-online