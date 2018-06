Wittenberge

Mit Baseballschlägern und Messern erschienen am Montag um 17.20 Uhr mehrere Personen vor einer Gaststätte in der Johannes-Runge-Straße in Wittenberge. Sie verlangten nach einem Mitarbeiter, der aber nicht zugegen war. Daraufhin beschädigten die Unbekannten einen Zaun und die Eingangstür des Lokals.

Vor Eintreffen der Polizei flüchtete die Gruppe. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

