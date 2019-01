Wittenberge

Bei der Kontrolle eines VW am Mittwoch gegen 23.30 Uhr in der Straße Am Stern in Wittenberge, passten die Kennzeichen nicht zum Fahrzeug. Sie waren auch nicht für ein anderes Auto gültig. Der VW war nicht zugelassen.

Der 28-jährige Fahrer stand laut Polizei unter Einfluss von Drogen. Ein erster Test reagierte positiv auf Amphetamine. Der Mann hatte keine Ausweise dabei und gab an, dass er ein 26-jähriger Prignitzer sei. Er wurde zur Feststellung der Identität in die Polizeiinspektion gebracht.

Dabei stellte sich heraus, dass er falsche Angaben gemacht hatte, er gab schließlich seine echten Personalien heraus. Die Beamten ließen sich dann zur Wohnung des Mannes führen, um dort die Personaldokumente einzusehen.

