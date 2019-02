Wittenberge

Polizisten und Rettungshelfer trafen am Montag gegen 0 Uhr in einer Wittenberger Wohnung in der Straße Horning auf sechs Kinder im Alter von zwei bis zehn Jahren sowie sieben Hunde. Die Eltern waren nicht zu Hause.

Anwohner hatten sich zuvor bei der Polizei gemeldet, da aus der Wohnung Hundegebell und Geschrei zu hören war. Die Wohnungstür war verschlossen, die Einsatzleute konnten jedoch mit einem der Kinder Kontakt aufnehmen. Zur Türnotöffnung ist dann aber die Feuerwehr angefordert worden.

Eltern kamen erst um 0.45 Uhr nach Hause

Gegen 0.45 Uhr trafen der Vater der vier Kinder und die Mutter der zwei weiteren Kinder in der Wohnung ein. Sie gaben an, nur kurz abwesend gewesen zu sein. Der Mann hatte Alkohol getrunken. Im für die Kinder unzugänglichen Wohnzimmer befanden sich neben den Hunden auch zwei Behältnisse mit Resten von betäubungsmittelähnlichen Substanzen. Eine entsprechende Strafanzeige wurde aufgenommen.

Die vier Kinder des Mannes wurden zur leiblichen Mutter gebracht. Die beiden anderen Kinder blieben in der Wohnung. Eine Mitteilung an das Jugendamt erfolgte. Wegen Verletzung der Fürsorge- und Aufsichtspflicht wurde eine Strafanzeige aufgenommen.

Von MAZ-online