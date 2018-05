Wittenberge

Ein Hund hat in Wittenberge eine 38 Jahre alte Radfahrerin gebissen. Die Frau fuhr am Freitag gegen 13.20 Uhr durch die Zimmerstraße, als plötzlich ein Hund von einem Grundstück auf die Straße lief und die Frau in die linke Pobacke und in die rechte Hüfte biss. Als die Frau um Hilfe rief, pfiff die Hundehalterin das Tier zurück. Die Radfahrerin ging danach zum Arzt. Gegen die Hundehalterin ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von MAZ-online