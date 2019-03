Wittenberge Wittenberge - Zwei Mal 250 Euro für den Kinder- und Jugendsportvereinen 500 Euro haben der Kreisportbund der Prignitz und die Wirtschaftjunioren jetzt für den Nachwuchs in den Sportvereinen gespendet. Das Geld stammt zudem teilweise aus dem Torwandschießen bei der Sportlerehrung. Zwei Verein aus dem Regionalen Wachstumskern Prignitz erhalten die Unterstützung.

Vertreter der Vereine Wirtschaftsjunioren Prignitz und Kreissportbund Prignitz überreichten am Freitag im Technologie- und Gewerbezentrum Prignitz in Wittenberge die Schecks in Höhe von jeweils 250 Euro an die beiden Sportvereine für deren Jugendarbeit. Quelle: Jens Wegner