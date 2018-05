Wittenberge

Spektakuläre Bühnenshows, kräftige Bässe und harte Klänge: Zwischen blutrünstigen Gestalten und Musik der Neuen Deutschen Härte rockten am Samstagabend wieder Tausende Liebhaber Deutscher Rockmusik bei dem alle zwei Jahre stattfinden Festival „Die Elbe brennt“ in Wittenberge.

Alle zwei Jahre verwandelt sich das Gelände der Alten Ölmühle in den Schauplatz und Treffpunkt der etwas härteren musikalischen Gangart. Vor sieben Jahren startete das Festival im beschaulichen Rahmen. Heute, nach fünf Auflagen, ist es ein regelrechter Hotspot dieser musikalischen Szene.

Veranstalter Mirko Wernicke ist selbst großer Fan der Musik. „Das waren wieder Auftritte der Extraklasse. Ich bin begeistert von der guten Stimmung und den hervorragenden Bands.“ Fünf Künstler und Bands verwandelten in diesem Jahr die Bühne in eine Feuer- und Dämonenlandschaft.

Die Band Stahlmann um Frontmann Mart Soer aus Göttingen präsentierte sich in spektakulärer Bühnen-Optik gewohnt kompromisslos. Stoische Gitarren, kalte Elektronik und brachiale Texte machen Stahlmann zu einem der konsequentesten und charakterstärksten Vertreter der Neuen Deutschen Härte.

Geburtstagslied für Hardrocker

„Heute hat alles gepasst. Nette Crew, geiles Publikum. Das ist nicht immer so. Sehr gerne kommen wir noch einmal nach Wittenberge“, verrät Mart Soer im Interview. „Die Elbe brennt“ war ein Konzert von vielen, die sie gerade auf ihrer aktuellen Tour bespielen.

Ost+Front lieferten eine Bühnenshow der besonderen Art. Beißende Satire verpackten sie in brachiale Ohrwürmer. Unterhaltung und Entsetzen in einer Show, die aufrüttelt, schockiert und dabei trotzdem Spaß macht. Und zwischendrin sangen alle ein Geburtslied. Denn Bassist Wilhelm Rotlauf hatte Geburtstag und die Veranstalter überreichten ihm eine schrecklich schöne Torte.

Tausende Musikbegeisterte rockten ausgiebig auf dem Gelände der Alten Ölmühle in Wittenberge. Quelle: Marcus J. Pfeiffer Zur Galerie

Auf insgesamt acht Studioalben und über 250 000 verkaufte Tonträgern schauen Megaherz zurück. Sie gelten als Mitbegründer der Neuen deutschen Härten in den 90er-Jahren und waren auch in Wittenberge mit Vor Ort. Van Valia – Böse Fuchs aus Berlin heizte dem Publikum in den Umbaupausen ordentlich ein.

Nach vier Jahren Abstinenz kamen auch Feuerengel zurück auf die Elblandbühne: größer, lauter und spektakulärer als je zuvor. Cover-Bands gebe es viele, Tribute-Bands aber nur wenige und das was Feuerengel machen, kommt Rammstein schon sehr nahe. Das bewiesen sie erneut mit einer spektakulären Feuershow und vielen Spezialeffekten, mit dem sie ihr Publikum begeisterten.

Von Marcus J. Pfeiffer