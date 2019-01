Karstädt

Große Aufregung herrschte am Donnerstagvormittag in Karstädt, als aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Pestalozzistraße Flammen herausloderten. Schwarzer Rauch stieg auf. Nachbarn alarmierten sofort die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot gegen 11.10 Uhr zum Einsatz kam. Das Feuer war offenbar in einer Wohnung im dritten Obergeschoss ausgebrochen.

Drei Wohnungen bleiben unbewohnbar

Zehn Personen, darunter auch aus dem Nachbaraufgang, konnten noch rechtzeitig evakuiert werden. Verletzte gab es nach ersten Angaben keine. Das Ordnungsamt der Gemeinde Karstädt stellte die Sporthalle als Notunterkunft zur Verfügung. Nach Aussage des Vermieters sind drei Wohnungen im Aufgang durch Brand- und Wasserschaden nicht mehr bewohnbar.

Unzählige Feuerwehren aus der Gemeinde sowie aus Perleberg waren vor Ort. Quelle: Feuerwehr Perleberg

Zahlreiche Feuerwehren aus der Gemeinde sowie aus Perleberg waren vor Ort. Sie bekämpften das Feuer von Innen unter schwerem Atemschutz. Gleichzeitig löschte ein Trupp über die Drehleiter von Außen. Nach fast einer Stunde war der Brand gelöscht. Die Brandwohnung und zwei weitere Wohnungen waren vom Feuer betroffen.

Schaden in sechsstelliger Höhe

Bewohner, darunter auch der 58-jährige Mieter der Brandwohnung, waren nicht anzutreffen. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen um herauszufinden, was die Ursache für das Feuer war. Aktuell geht die Polizei von einem Schaden in Höhe von etwa 100.000 Euro aus.

Von MAZ-online