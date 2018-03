Ärger um Clubs

Trebbin. . Wegen dieser Vorfälle wurde der Club im vergangenen Jahr so gut wie gar nicht mehr vermietet. Damit dort künftig wieder private Feste stattfinden können, suchte der Ausschuss für Kultur, Sport und Städtepartnerschaft nach einer Lösung.

„Wenn die jungen Leute nicht in der Lage sind, auf das ihnen Anvertraute aufzupassen, dann muss man die Satzung ändern“, empfahl Manuela Höse, die derzeit die Einrichtung betreut. Hendrik Bartl (parteilos) regte zu einer Änderung an, die es den Betreuern erlaubt, individuell zu entscheiden, wer den Club mieten darf und wer nicht. Diesen Vorschlag nahmen die Ausschussmitglieder genauso an, wie die Erhöhung der Kaution von bisher 100 auf 200 Euro, in allen anderen Jugendeinrichtungen sollen statt 25 Euro 100 Euro an finanzieller Sicherheit hinterlegt werden. Die Satzungsänderung soll in der nächsten Stadtverordnetenversammlung diskutiert werden.

In den nächsten Wochen soll sich zudem entscheiden, ob die Stadt weiter Träger der Jugendclubs bleibt oder sie von einem freien Träger übernommen werden. Bürgermeister Thomas Berger (CDU) versicherte auf MAZ-Nachfrage: „Mit den Jugendclubs wird es auf jeden Fall weitergehen.“ (Von Nadine Pensold)