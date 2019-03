Nach dem Fund am Wochenende in Altes Lager erstatten die Tierschützer nun Anzeige wegen Verstoß gegen das Seuchen- und Tierschutzgesetz. Der Jäger wehrt sich gegen die Vorwürfe und gibt an, die Tiere artgerecht getötet und sie in der Grube lediglich zwischengelagert zu haben.