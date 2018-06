Kemlitz

Am Mittwoch gegen 8 Uhr kam es zu einem Unfall auf der Straße des Friedens in Kemlitz. Ein Auto aus dem Landkreis Teltow-Fläming fuhr in dem Dahmer Ortsteil auf einen weiteren Pkw mit TF-Kennzeichen auf. Verletzt wurde niemand. Die Fahrzeuge blieben mit einem Gesamtschaden in Höhe von 2000 Euro fahrbereit. Eine Unfallanzeige wurde aufgenommen.

Von MAZonline