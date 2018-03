Aufschub am Sommerweg

ALTES LAGER. .

Grund dafür ist eine überraschende Wendung bei der Sitzung der Gemeindevertreter am Mittwochabend. Eine hauchdünne Mehrheit der Linken und der Fraktion „Mehr Initiative“ ließ den Beschluss des Bauprogrammes, der nach Intervention der Kommunalaufsicht nötig wurde, vertagen. „Wir sollten erst mit den Anwohnern und auch dem Landesbetrieb Straßenwesen darüber beraten“, begründete Edeltraut Liese (Linke) das Anliegen.

Aufatmen bei der Bürgerinitiative „Pro Sommerweg“, die sich vor allem gegen einen umfangreichen Ausbau des Weges ausspricht. „Es freut mich, dass die Demokratie zurückgekehrt ist und die Gemeindevertretung über das Vorhaben beschließen wird“, sagte Sprecher Klaus Pollmann (Linke). Wichtig war ihm, wie die Gemeinde ohne Beschluss Fördermittel beantragen konnte und ob nun die Fällungen verschoben würden. Reinhard Brüning beschwerte sich, dass die Samstag aufgehängten Protestplakate „gleich Montagfrüh“ abgenommen und nach seiner Zählung „120 Bäume“ zum Fällen markiert wurden.

„Es war unsere Herangehensweise der vergangenen 20 Jahre“, erklärte Bürgermeister Wilfried Rauhut (parteilos) zum Fördermittelantrag. Bislang seien Beschlüsse von Einzelprojekten nicht nötig gewesen. „Wir diskutieren diese Maßnahme seit vier Jahren mit viel Weitsicht, um die Ortsmitte aufzuwerten“, ergänzte Hans Heldner (SPD). Helmut Stark (CDU) befand indes: „Es wurden Fehler gemacht. Nun müssen wir die Sache heilen und einen Kompromiss finden.“

Dafür soll die Bürgerinitiative ihre Änderungsvorschläge kurzfristig mitteilen. Am 5. Februar um 18 Uhr berät der Bauausschuss öffentlich in Niedergörsdorf, am 7. Februar um 19 Uhr soll die Gemeindevertretung über die Sache entscheiden. Solange soll auch kein Baum gefällt werden, so der Tenor. Ob das Bauvorhaben tatsächlich deutlich abgeändert wird, gilt als unwahrscheinlich. (Von Alexander Engels)