Teltow-Fläming Teltow-Fläming - Auszeichnung für Ausbildung Drei Agrarfirmen aus dem Kreis Teltow-Fläming erhalten bei der Brandenburgischen Landwirtschaftsausstellung „Brala“ eine Plakette als Aushängeschild und Auszeichnung für die berufliche Ausbildung.

Die Azubis der Agrargenossenschaft Trebbin (AGT) in Klein Schulzendorf blicken zuversichtlich in die Zukunft. Sie werden in verschiedenen Berufen ausgebildet. Quelle: FOTO: AGT