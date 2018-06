Teltow-Fläming Dahmeland-Fläming - Baden ist überall unbedenklich Ab ins Strandbad! Um das Wasser muss man sich dort keine Gedanken machen. Die Gesundheitsämter für LDS und TF geben für alle offiziellen Badestellen grünes Licht.

Das Baden, wie hier am Strandbad Kallinchen, ist derzeit in allen Seen der Region unproblematisch. Quelle: Betreiber