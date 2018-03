LUCKENWALDE. .

Allerdings ist dem Landrat dort (anders als in der vorher gültigen Landkreisordnung) kein eigener Paragraf mehr gewidmet. Für ihn gilt sinngemäß aber das gleiche wie für den Bürgermeister. Demnach ist der Landrat Hauptverwaltungsbeamter des Kreises. „Er ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit, Leiter der Kreisverwaltung sowie rechtlicher Vertreter und Repräsentant des Kreises“ (Paragrafen 54 und 131 der Kommunalverfassung). Klingt wichtig – ist es auch. Er ist auf Zeit tätig, weil er gewählt wird, und zwar für acht Jahre. Er ist Chef der Verwaltung und er muss den Landkreis nach außen vertreten; wenn also der Ministerpräsident zu einem offiziellen Besuch eintrifft, wird er vom Landrat begrüßt.

Namentlich beim Repräsentieren werden die meisten den Landrat schon erlebt haben – beispielsweise wenn er Straßen freigibt oder Feste eröffnet. Das führt vor allem dazu, dass ein Landrat auch an Wochenenden häufig im Einsatz ist.

Weniger sichtbar, aber letztlich noch wichtiger ist seine Arbeit in der Behörde. Welche Aufgaben dort anfallen, ist wiederum im Gesetz vorgeschrieben, in Paragraf 122. Demnach ist ein Landkreis eine Art Zusammenschluss der ihm angehörenden Gemeinden. Und Aufgaben, welche die Leistungsfähigkeit dieser Städte und Gemeinden übersteigen, muss der Kreis erfüllen. Zudem soll der Kreis „seine“ Kommunen fördern und zu einem „gerechten Ausgleich“ beitragen. Wenn zuletzt also immer mal wieder von der „kommunalen Familie“ die Rede war, ist das eben nicht nur Gerede, sondern eine gesetzliche Aufgabe – mit dem Landrat in der Vater-Rolle (wenn man dem klassischen Familienbild folgt).

Damit nicht genug. Der Landrat ist außerdem noch „allgemeine untere Landesbehörde“. In diesem Zusammenhang übt er die Rechts-, Sonder- und Fachaufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden sowie die Aufsicht über Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts aus (Paragraf 132). Also muss er beispielsweise die Haushalte der Kommunen prüfen (lassen).

Dafür wird er aber immerhin anständig bezahlt. Besoldungsstufe B 7, also monatlich gut 8300 Euro. (Von Ekkehard Freytag)