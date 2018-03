Bismarck statt Heine

BLANKENFELDE-MAHLOW. . Für den alten Namen macht sich die Rentnerin jetzt stark und hat im Glasower Straßenbereich, wo sie wohnt (die Heinrich-Heine-Straße wird durch die Bahn geteilt und erhält möglicherweise deshalb zwei neue Namen), viele Befürworter gefunden.

Die Seniorin gehört zu den Bürgern in Blankenfelde-Mahlow, die zahl- und ideenreich der Bitte der Verwaltung nachkamen und Vorschläge für notwendige Straßenumbenennungen unterbreiteten. Damit sollen Verwechslungen wegen Mehrfachvorhandensein in der Großgemeinde ausgeschlossen werden. „Insgesamt waren es weit über 200 Vorschlagszettel, wobei wir Zettel zusammengefasst hatten, die gleiche Vorschläge enthielten“, erklärt Katharina Schiller. Die Leiterin des Haupt- und Bürgeramtes stellte dem Kultur- und Sozialausschuss eine Liste mit allen Vorschlägen aus den einzelnen Ortsteilen vor.

Die meisten Ideen sind, so schätzten die Ausschussmitglieder ein, durchdacht und nachvollziehbar. „Maßgeblich für die Entscheidung der Gemeindevertretung wird jeweils die Empfehlung der Ortsbeiräte sein“, bittet Ausschussvorsitzende Vera Hellberg (SPD) die Anwohner, diese Sitzungen zu nutzen und sich einzubringen. Dass sich viele Vorschläge auf historische Ursprünge beziehen, fand man im Ausschuss bemerkenswert. Zudem sei meist die Besonderheit der jeweiligen Siedlungen berücksichtigt worden. So befürworten zum Beispiel Bürger für die Mahlower Heinrich-Heine-Straße alternative Dichternamen, darunter Morgenstern, Dürrenmatt, Kästner, und sogar Edgar Allan Poe ist dabei.

Diese Tendenz zeigt sich auch in Blankenfelde, sagte der Ortsvorsteher. Beispielsweise ist dort für die Dorfstraße ein neuer Name gefragt. „Es gab den Vorschlag, sie in Blankenfelder Dorfstraße umzubenennen, aber auch ’Alt Blankenfelde’ in Anlehnung an ’Alt Glasow’ kam gut an“, so Bernd Habermann (SPD). Die in der Großgemeinde mehrfach vorkommende Lindenstraße könnte in Blankenfelde – dank ihrer Lage – die Fortsetzung der Dietrich-Bonhoeffer-Straße bilden. Die Waldstraße hingegen hat unterschiedliche Befürworter. Da gibt es zum einen den Vorschlag, sie in Erinnerung an Dietmar Klemt, den ersten Amtsdirektor von Blankenfelde, umzubenennen, aber unter anderem auch in „Zum Glasowbach“.

Die Mahlower tun sich nach wie vor schwer, sich von ihrer Bahnhofstraße trennen zu müssen. „Vielleicht können wir sie ja behalten, wir haben doch eine andere Postleitzahl als Dahlewitz“, hofft nicht nur Gemeindevertreter Ronald Rahneberg (FWR) auf Einlenken.

Wenn die Gemeindevertreter gleich nach der Sommerpause über die Namensänderungen beschließen, dann kann die Umbenennung im Januar 2014 in Kraft gesetzt werden. „Wir brauchen einen Vorlauf, weil alle Behörden, wie die Post und wir auch, einige Wochen oder Monate benötigen, um die neuen Straßennamen in die Systeme einzupflegen“, erklärte Amtsleiterin Katharina Schiller. (Von Elke Höhne)