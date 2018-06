Blankenfelde

Am frühen Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr ist ein 16-Jähriger im Regionalexpress zwischen Blankenfelde und Dahlewitz attackiert worden. Er war in Blankenfelde in den Zug Richtung Elsterwerda gestiegen und hatte dabei laut Musik laufen. Eine Gruppe von fünf jungen Männern forderte ihn auf sie abzuschalten oder die Musikrichtung zu ändern. Als er sich weigerte, stießen zwei Männer ihn zu Boden, als er lag, traten sie gegen seinen Oberkörper. Er trug diverse Verletzungen davon. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Sie bittet um Hinweise auf die Täter unter Tel. 03371/6000 oder im Internet unter www.polizei.brandenburg.de. Auch Zeugen können sich dort melden.

Von MAZonline