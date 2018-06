Rangsdorf/Dahlewitz

Das Abkochgebot für Trinkwasser in Dahlewitz ist aufgehoben. Das Gesundheitsamt des Landkreises hat am Montagnachmittag den Wasserverband KMS darüber informiert, teilte der KMS mit. Der Verband hatte am Freitag das Wassernetz von Dahlewitz vom Rangsdorfer Netz getrennt und auf das Wasserwerk Groß Schulzendorf umgestellt. Damit hoffte man, die Keimbelastung aus den Dahlewitzer Leitungen zu bekommen – was nun geglückt ist.

Rangsdorf-Süd wird auf Wasserwerk Lindenbrück umgestellt

Und auch für Teile von Rangsdorf gibt es Hoffnung auf eine schnelle Verbesserung der Situation: Am Dienstag um 10 Uhr wird die Versorgung des Bereichs Rangsdorf-Süd „Bergstraße“ zwischen Großmachnower Straße, Am Sonnenstrand, Pramsdorfer Straße und Rosenaue Lerchenweg auf das Wasserwerk Lindenbrück umgeschaltet. In dieser Zeit könne es zu Druckschwankungen in der Trinkwasserversorgung kommen, warnte die Betriebsgesellschaft DNWAB am Montag im Auftrag des KMS. Außerdem sei eine vorübergehende Trübung des Trinkwassers möglich, diese sei aber hygienisch unbedenklich. Mit der Umstellung ändert sich auch der Härtegrad des Wassers: Das Wasserwerk Lindenbrück liefert Wasser des Härtebereichs mittel, aus dem Wasserwerk Rangsdorf, das normalerweise diesen Bereich versorgt, kommt hartes Wasser.

Abkochgebot in Rangsdorf-Süd bleibt in Kraft

Damit kann das Abkochgebot in diesem Teil von Rangsdorf aber noch nicht aufgehoben werden, betonte die DNWAB. Da noch Restwasser aus Rangsdorf in den Leitungen ist, bleibt das Gebot bis auf Widerruf bestehen. Bereits am Freitag war das Abkochgebot für den östlichen Teil von Rangsdorf aufgehoben worden, dort kommt das Wasser sowieso schon aus dem Wasserwerk in Lindenbrück.

Laborergebnisse am 11. Juni

Das Abkochgebot für Trinkwasser in Rangsdorf und Dahlewitz war am 22. Mai vom Gesundheitsamt erlassen worden, nachdem im Rangsdorfer Trinkwasser coliforme Keime nachgewiesen worden waren. Wo die Keime herkommen und wer für die Verunreinigung verantwortlich ist, hat der KMS bisher nicht mitgeteilt. Nach Angaben des Wasserverbands ist die Quelle gefunden worden, Laboruntersuchungen sollen nun genauere Erkenntnisse bringen. Diese Ergebnisse sollen nach Angaben des KMS in der vergangenen Woche allerdings erst am 11. Juni vorliegen.

Von Carsten Schäfer