Blankenfelde

Ein 82-jähriger ist am Dienstag gegen 9.30 Uhr in der Karl-Marx-Straße in Blankenfelde mit seinem Mazda rückwärts auf ein Grundstück gefahren. Dabei übersah er eine Radfahrerin auf dem Radweg und streifte sie. Die Frau stürzte und zog sich Schürfwunden zu. Die Polizei nahm eine Anzeige auf.

Von MAZonline