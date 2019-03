Blankenfelde

Einen randalierenden Radfahrer meldeten am späten Freitagabend mehrere Leute in Blankenfelde. Er pöbelte auf dem Zossener Damm Passanten an und warf Flaschen auf den Boden. Die eingesetzten Beamten konnten den 37-jährigen Mann aufhalten. Nach der Befragung von Zeugen konnte ermittelt werden, dass der Mann mit seinem Fahrrad in den Zossener Damm gefahren kam und hier stürzte. Auf Grund der erheblichen Alkoholisierung von 3,2 Promille, und weil sich der Mann nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen. Da er von Zeugen fahrend mit seinem Fahrrad gesehen wurde, erhärtete sich zudem der Verdacht einer Straftat. Nach dem Gesetz ist das Radfahren in einem solchen Zustand und mit dieser Alkoholisierung strafbar. Eine Blutprobe wurde angeordnet und durchgeführt. Am Samstagmorgen wurde der Mann nach seiner Ausnüchterung entlassen aus dem Polizeigewahrsam.

Von MAZ