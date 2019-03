Blankenfelde

Eine 13-jährige Radfahrerin ist am Freitag gegen 7.20 Uhr bei einem Unfall an der Kreuzung Heinrich-Heine-Straße und Karl-Liebknecht-Straße verletzt worden. Ein Autofahrer hatte an der Kreuzung kurz gestoppt, die Radlerin aber übersehen. Der Autofahrer stieß mit ihr zusammen, die Jugendliche stürzte. Sie wurde im Rettungswagen vor Ort behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Am Auto und am Fahrrad des Mädchens entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 2100 Euro.

Von MAZonline