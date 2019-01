Blankenfelde

Ein Daimler-Fahrer war mit seinem Wagen am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Blankenfelder Dorfstraße in Fahrtrichtung Mahlow unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 17-Jähriger mit einem Leichtkraftrad den Zossener Damm in Richtung Diedersdorf.

An der Kreuzung Zossener Damm/Blankenfelder Dorfstraße, an der die Ampel nicht in Betrieb war, waren beide Fahrer der Meinung, dass der jeweils andere die Vorfahrt gewähren würde, und fuhren los, sodass es zur Kollision kam. Laut Polizei war der Krad-Fahrer formal vorfahrtberechtigt.

Durch die Kollision wurde der Jugendliche leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 600 Euro. Die Polizei ermittelt.

Von MAZonline