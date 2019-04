Blankenfelde

Ein achtjähriger Junge ist am Montag gegen 7.30 Uhr auf dem Glasower Damm in Blankenfelde von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Er war mit seinem Fahrrad auf dem neben der Fahrbahn verlaufenden Radweg unterwegs und bog plötzlich auf die Fahrbahn ein ohne auf den Verkehr dort zu achten. Eine 33-jährige Autofahrerin versuchte noch, ihren VW zum Stehen zu bringen. Es gelang ihr jedoch nicht mehr eine Kollision zu verhindern. Der Junge stürzte und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Von MAZonline