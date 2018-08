Blankenfelde

Nach einer Verfolgungsjagd hat die Polizei am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr einen Autodieb in Blankenfelde stellen und festnehmen können. Ein Zeuge hatte einen verdächtigen Range Rover an einer Tankstelle gesehen und der Polizei gemeldet, dass dieser sich auf der B96a Richtung Schönefeld bewege. Beamte entdeckten ihn dort und wollten ihn stoppen, der Fahrer fuhr jedoch davon. Vermutlich aufgrun mangelnder Ortskenntnis geriet er dann allerdings in eine Sackgasse am Vogelkirschenring. Dort stellten die Polizisten fest, dass der 34-Jährige aus Polen den Range Rover offenbar zuvor in Blankenfelde-Mahlow gestohlen hatte. Der Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft. Das Fahrzeug wird noch kriminaltechnisch untersucht.

Von MAZonline