Blankenfelde

Unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch, 19 Uhr und Donnerstag, 9.30 Uhr, versucht in ein Haus in Blankenfelde einzudringen. Es wurden Hebelspuren an einem Fenster gefunden. Dabei verursachten die Täter einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Von MAZonline