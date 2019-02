Blankenfelde

Unbekannte sind am Donnerstag zwischen 8 und 22.15 Uhr in beide Teile eines Doppelhauses in Blankenfelde eingebrochen. In beidne Fällen brachen sie die Haustüren auf. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt, die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sicherte Spuren.

Von MAZonline