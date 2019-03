Dorfkirchen bildet optisch und sozial den Mittelpunkt eines Dorfes. In fast jedem Ort in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming steht ein Gotteshaus. Die MAZ stellt sie in der Reihe „Dorfkirchen in der Region“ vor. Die Dorfkirche in Glasow steht in der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow. Sie entstand im 13. Jahrhundert.