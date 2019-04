Blankenfelde-Mahlow Blankenfelde - Elfjährige gewinnt bei „Jugend musiziert“ Die elfjährige Alexandra Marx aus Blankenfelde hat beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in ihrer Altersgruppe den ersten Preis im Cello gewonnen. Das gelang ihr trotz einer sehr kurzen Vorbereitungszeit.

Alexandra Marx (l.) vertieft in die Arbeit mit ihrer Cello-Lehrerin Annika Gaube in der Regenbogen Musik- und Kunstschule in Blankenfelde. Quelle: Andrea von Fournier