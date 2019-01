Blankenfelde

Beim Rückwärtsfahren sind am Mittwoch gegen 9 Uhr in der Karl-Liebknecht-Straße in Blankenfelde zwei Autos zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand, beide blieben fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 3000 Euro.

Von MAZonline