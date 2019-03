Blankenfelde-Mahlow

Zwischen Freitagnachmittag und Sonnabend ist es in Blankenfelde-Mahlow zu gleich vier Einbrüchen in Wohnhäuser gekommen, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Drei davon geschahen am Sonnabend. Im ersten Fall wurde die Terrassentür eines Wohnhauses im Wohngebiet am Leonard-Bernstein-Ring aufgehebelt und Bargeld sowie Schmuck entwendet.

Zwei Einbrüche im Wohngebiet Glasower Damm

Im zweiten und dritten Fall machten sich die Täter an Häusern im Wohngebiet am Glasower Damm zwischen Blankenfelder Weg und Oderstraße zu schaffen. Dort rissen die unbekannten Täter die Gitterabdeckungen der Kellerfenster heraus, hebelten die dahinterliegenden Kellerfenster auf und gelangten so in die Häuser. Dort wurden Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände entwendet.

Tat am Freitag im Wohngebiet Triftstraße

Bereits am Freitag zwischen 16.45 und 22.30 Uhr waren Unbekannte in der Abwesenheit der Bewohner in ein Einfamilienwohnhaus im Wohngebiet an der Triftstraße eingedrungen. Die Täter hebelten dort die Terrassentür auf und durchsuchten anschließend den Innenraum des Hauses. Dabei wurde ein geringe Menge Bargeld entwendet. Die Polizei sicherte in allen Fällen Spuren.

Polizei bietet Beratung an

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Polizeibeamte der Abteilung Prävention der Polizeiinspektion Teltow-Fläming kostenfreie Beratungen zum Einbruchsschutz direkt am Wohnhaus anbieten. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.polizei.brandenburg.de.

Von MAZonline