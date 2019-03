Blankenfelde

Bei einer Verkehrskontrolle in Blankenfelde hat die Polizei am Montag gegen 0.50 Uhr einen seit 2015 in Deutschland lebenden Russen angehalten, der nur einen russischen Führerschein hatte. Diesen hätte er jedoch in einen deutschen umschreiben lassen müssen. Da er das nicht getan hatte, bekam er eine Anzeige wegen Fahrens ohne Führerschein.

