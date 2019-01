Blankenfelde

In der Grünanlage am Feuerdornweg in Blankenfelde ist es am Montagabend zu einem Vorfall gekommen, bei dem ein 29-Jähriger Mann verletzt wurde. Er war nach eigener Aussage dort mit seinem Hund spazieren, als ihm ein 53-Jähriger mit einem großen Hund entgegenkam. Ohne erkennbaren Grund habe dieser seinen Hund auf ihn gehetzt, so der 29-Jährige. Das Tier griff ihn an, woraufhin er zu Boden stürzte und sich verletzte. Die Polizei vernahm anschließend den 53-Jährigen, der den Sachverhalt anders darstellte. Trotzdem wurde eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gegen ihn aufgenommen, die Kriminalpolizei ermittelt nun und muss klären, was passiert ist.

Von MAZonline