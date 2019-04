Blankenfelde

Polizisten haben am frühen Dienstagmorgen in Blankenfelde einen mutmaßlichen Einbrecher festnehmen können. Die Beamten fuhren auf dem Zossener Damm Streife, als ihnen ein Ford entgegenkam. Sie entschlossen sich das Fahrzeug zu kontrollieren und wendeten dafür. Dabei bemerkten sie, dass sich der Fordfahrer Gas gab und mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Jühnsdorfer Weg fuhr. Kurz darauf fanden sie den Pkw abgestellt an einem Waldweg. Die Polizisten gingen in den angrenzenden Wald und bemerkten dort eine Person, die im Dickicht hockte.

Berbindung zu Einbruch in Lokal in Blankenfelde

Dabei handelte es sich um einen 34-jährigen Rumänen. Als die Beamten ihn überprüften, fiel auf, dass der Mann zur Festnahme ausgeschrieben war. Während des Einsatzes wurde der Polizisten ein von einem Einbruch in eine Gaststätte in Blankenfelde gemeldet. Er war kurz zuvor von der Eigentümerin des Lokals bemerkt worden. Sie hatte dann umgehend die Polizei verständigte. Bei den ersten Ermittlungen vor Ort konnte ein Zusammenhang zwischen dem 34-jährigen und dem zuvor begangenen Einbruch festgestellt werden. Damit gilt der Mann hier als Tatverdächtiger. Die Beamten forderten die Kriminaltechnik an, die anschließend die Spuren am Tatort, aber auch an den Gegenständen, die in dem Fahrzeug gefunden wurden, sicherte. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und mit zur Polizeiinspektion Teltow-Fläming in Luckenwalde genommen. Der Ford wurde als Beweismittel sichergestellt.

Die Kriminalpolizei ermittelt weiter gegen den Mann. Er wurde am Dienstag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

