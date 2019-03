Blankenfelde

In Blankenfelde ist in der Nacht zu Dienstag ein VW Multivan entwendet worden. Dieser war vom Eigentümer am Montag gegen 17.10 Uhr im Bereich der Käthe-Kollwitz-Straße abgestellt worden, wie die Polizei mitteilte. Am Dienstag gegen 7 Uhr stellte der Eigentümer fest, dass der Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen TF-AK 2505 verschwunden war. Der Schaden beträgt mehrere zehntausend Euro. Die Polizei leitete eine Fahndung ein.

Von MAZonline