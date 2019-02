Eine Gedenktafel zu Ehren des Reformarchitekten Bruno Taut ist am Dienstag vor seinem ehemaligen Wohnhaus in der Wiesenstraße 13 in Dahlewitz enthüllt worden. Die 2,30 Meter hohe Stele führt neben den Lebensdaten des berühmten Dahlewitzers, auch Informationen zum Bau und zur Geschichte des Hauses auf.