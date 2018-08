Dahlewitz

Zu einem sexuellen Übergriff auf eine Jugendliche ist es am Montagnachmittag in Dahlewitz gekommen. Nach Aussage der Frau war sie mit einem ihr flüchtig bekannten 19-Jährigen aus Afghanistan auf dessen Bitte hin in ein Waldstück in Dahlewitz gegangen. Dort wurde der Mann aufdringlich, bedrängte sie körperlich und vollzog gegen ihren Willen sexuelle Handlungen an ihr, berichtete die Polizei am Dienstag. Danach habe er sich vom Tatort entfernt. Die Frau benachrichtigte eine Vertrauensperson von dem Übergriff, diese konnte den Mann in der Nähe des Tatortes ausfindig machen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 19-Jährige wurde dann vorläufig festgenommen. Spezialisten der Kriminalpolizei und der Kriminaltechnik übernahmen die Sofortmaßnahmen und sorgten für medizinische Hilfe für die Geschädigte.

Täter sitzt in Untersuchungshaft

Die zuständige Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung und stellte Haftantrag, der Mann wurde noch am Dienstag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Zossen vorgeführt. Dieser ordnete wegen Fluchtgefahr Untersuchungshaft an, sagte der Sprecher des Amtsgerichts der MAZ. Der Täter wird nun in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Von MAZonline