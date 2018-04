Unbekannte haben in der Zeit von Freitag bis Mittwoch versucht, in ein Einfamilienhaus am Ebereschenring in Blankenfelde einzubrechen. Die Eigentümerin informierte am Mittwoch die Polizei darüber. Festgestellt wurde, dass die Täter versucht hatten, das Türschloss aufzubrechen. Die Polizisten sicherten Spuren und nahmen eine Anzeige auf. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht klar.

Von MAZonline