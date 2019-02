Bäume und Büsche am Glasower Damm abgeholzt

Blankenfelde-Mahlow Mahlow - Bäume und Büsche am Glasower Damm abgeholzt Anwohner beschweren sich über Naturzerstörung am Glasower Damm in Mahlow. Ein Rathaussprecher beschwichtigt.

Am Glasower Damm in Mahlow hat die Gemeinde am Mittwoch kräftig aufgeräumt. Quelle: Jonas Nayda