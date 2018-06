Mahlow

Ein Stapel mit Holzscheiten ist am Donnerstag gegen 15 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache vor einem Bungalow in einer Gartenanlage in Mahlow in Brand geraten. Das Feuer konnte von Zeugen bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Der Bungalow wurde leicht beschädigt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von MAZonline