Mahlow

Unbekannte haben am Donnerstag zwischen 18.25 und 19 Uhr die Türen eines Hyundai geöffnet, der auf de Kaufland-Parkplatz am Lückefeld in Mahlow abgestellt war. Sie stahlen aus dem Fahrzeug ein Iphone 6 und eine Geldbörse mit dem üblichen. Der genaue Sachschaden wird noch ermittelt. Die Polizei nahm eine Anzeige auf.

Von MAZonline