Jühnsdorf

Ein BMW ist am Dienstag kurz nach 22 Uhr auf der Straße zwischen Jühnsdorf und Blankenfelde von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Der 20-jährige Fahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle über den Wagen, streifte auf der rechten Seite einen Straßenbaum und kollidierte dann frontal mit einem dahinter stehenden Baum. Der Fahrer sowie zwei 18- und 19-Jährige Mitfahrer wurden verletzt. Sie mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Straße musste komplett gesperrt werden

Der BMW wurde bei dem Aufprall komplett zerstört. Während der Unfallaufnahme und des Rettungseinsatzes musste die Straße Schäferei für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 15.000 Euro. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr auf.

