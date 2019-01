Mahlow

In der Ernst-Thälmann-Straße in der Nähe des Bahnhofs in Mahlow informierte ein Zeuge die Polizei über gegenwärtige Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Gleichzeitig konnte er die Täter, einen 16-jährigen und einen 17-jährigen Jugendlichen, bis zum Eintreffen der Polizei in ein Gespräch verwickeln. Die beiden alkoholisierten Jugendlichen schlugen an sieben Pkw jeweils eine Seitenscheibe ein und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern übergeben. Die Mehrzahl der Fahrzeughalter konnten noch in der Nacht informiert werden. Die Jugendlichen erwartet ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

Von MAZ