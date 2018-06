Rangsdorf

Gute Nachrichten für den östlichen Teil Rangsdorfs: In mehreren Straßen müssen Anwohner ihr Wasser nicht länger abkochen. Dort wurden in den vergangenen Tagen keine coliformen Keime mehr nachgewiesen. In diesen Straßen kommt das Wasser aus dem Werk in Lindenbrück.

Wo das Wasser wieder unbedenklich ist In folgenden Straßen ist das Abkochgebot aufgehoben: An den Weiden, Am Nussbaum, Eichendorffweg, Fritz-Reuter-Straße und -Gasse, G.-Hauptmann-Straße, Teile der Groß Machnower und Kienitzer Straße, Heinestraße und -gasse, Hochwaldpromenade, Kiefernweg, Meinhardtsweg, Nymphenseeweg, Weidenweg, Winterfeldallee, Zabelsbergpromenade. Das genaue Verzeichnis:

www.zv-kms.de

Für den restlichen Teil von Rangsdorf und Dahlewitz, einschließlich des Gewerbegebiets gilt das Abkochgebot weiterhin. Der KMS weist darauf hin, dass das Gewerbegebiet Am Spitzberg/ Theresenhof, zu dem auch das Südring-Center gehört, nicht vom Abkochverbot betroffen ist.

Dahlewitzer müssen sich bis Montag gedulden

Wann für das gesamte Wassernetz Entwarnung gegeben kann, ist unklar. Für Dahlewitz gilt das Abkochgebot noch mindestens bis Montag. Unterdessen geht die Zahl der nachgewiesenen Keime zurück. Das hätten die Proben der vergangenen Tage gezeigt. „Wir spülen unentwegt die Leitungen“, sagt KMS-Verbandsvorsteherin Heike Nicolaus.

KMS rechnet mit Forderungen der Kunden

Beim KMS rechnet man offenbar mit Schadenersatzansprüchen und Wiedergutmachungswünschen der Bürger. „Vor allem Gastronomen werden Forderungen haben“, sagt Heike Nicolaus. Ob und in welcher Form der KMS den Kunden entgegenkommt, die seit dem 22. Mai ihr Trinkwasser nur eingeschränkt nutzen können, dazu will sich der Verband Ende kommender Woche äußern.

Abkochgebot war behördliche Anordnung

Ein Verschulden des Verbands weist die Vorsteherin zurück. Bei dem Abkochgebot handle es sich um eine behördliche Anordnung des Gesundheitsamtes Teltow-Fläming, nachdem im Rangsdorfer Trinkwasser coliforme Keime gefunden waren. Wer genau die Verunreinigung verursacht hat, soll eine Laboruntersuchung zeigen. Mit Ergebnissen rechnet der KMS am 11. Juni. Erst dann könne die Quelle bekannt gegeben werden.

Informationspolitik sei ausreichend gewesen

Kritik an der Informationspolitik sieht die Verbandsvorsteherin als unberechtigt. „Wir haben die Bürger schnell und in gegebener Form informiert“, sagt sie. Mitteilungen über die KMS-Internetseite und die Zeitung mit dem Hinweis, Nachbarn zu informieren, seien ausreichend. Öffentliche Einrichtungen wie Kindergärten und Schulen seien direkt informiert worden. „Es bestand keine Gefahr für Leib und Leben“, sagt Heike Nicolaus. Sie könne aber verstehen, dass die Menschen aufgebracht und verärgert sind.

Von Christian Zielke