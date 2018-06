Mahlow

Erste Planungsergebnisse für eine Neugestaltung der Grünflächen im Musikerviertel-Süd in Mahlow werden bei einer Konzeptwerkstatt der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow am Donnerstag, 28. Juni, vorgestellt. Sie findet von 18 bis 19.30 Uhr am Eingang des Sportgeländes Gershwinstraße statt, teilte die Gemeinde jetzt mit. Sie baut auf den Ergebnissen der Planungswerkstatt im Mai auf. Daraus und aus den Gartenzaungesprächen haben sich drei Themenfelder herauskristallisiert, die nun behandelt werden sollen: Die Gestaltung des Sportplatzes, der genaue Ort eines neuen Spielplatzes und die Schaffung zusätzlicher Freizeit- und Erholungsangebote. Anregungen können auch unter E-Mail freiflaechen@stadt-menschen-berlin.de gegeben werden.

Von MAZonline