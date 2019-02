Mahlow

Am Samstagmorgen gegen 8.40 Uhr missachtete ein 26-jähriger Opel-Fahrer an der Ecke Trebbiner Straße/L 76 in Mahlow die Vorfahrt anderer Verkehrsteilnehmer und stieß mit seinem Wagen mit zwei Fahrzeugen, einem Toyota und einem VW, zusammen. Alle drei Autofahrer wurden dabei schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in Krankenhäusern.

Bei dem 26-jährigen Unfallverursacher wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,7 Promille gemessen und eine Blutentnahme angeordnet. Der entstandene Gesamtschaden wird nach ersten Schätzungen mit 92.000 Euro angegeben.

Von MAZonline