Mahlow

Unbekannte sind am Wochenende, zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, in einem Baucontainer in der Straße Am Lückefeld in Mahlow eingebrochen und haben dabei erheblichen Schaden angerichtet. Aus dem Container wurde diverses Werkzeug gestohlen. Außerdem beschädigten die Diebe einen Bagger, mit dem der Baucontainer zugestellt war. Der Sachschaden wird auf etwa 3500 Euro geschätzt, teilte die Polizei am Montag mit. Die Beamten sicherten am Tatort Spuren und ermitteln nun wegen besonders schwerem Diebstahl.

Von MAZonline